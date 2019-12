Sozialverband: Jeder Fünfte in MV armutsgefährdet

Berlin/Schwerin (dpa/mv) - In Mecklenburg-Vorpommern gilt jeder fünfte Einwohner als arm oder armutsgefährdet. Das Problem habe 2018 im Vergleich zum Vorjahr zugenommen, teilte der Paritätische Wohlfahrtsverband am Donnerstag mit. Die Armutsquote stieg demnach um 1,5 Prozentpunkte auf 20,9 Prozent. Der Nordosten liege damit auf dem vorletzten Platz im Vergleich der Bundesländer nach Bremen.

Der Anstieg sei ein besorgniserregendes Signal und müsse ernstgenommen werden, sagte der Vorsitzende des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes Mecklenburg-Vorpommern, Friedrich Wilhelm Bluschke. In den Jahren davor sei die Armutsquote in MV kontinuierlich gesunken. Hauptbetroffene seien Arbeitslose, Alleinerziehende, kinderreiche Familien, Rentner, Zuwanderer und Menschen mit unzureichenden Bildungsabschlüssen.

Bundesweit ging die Armutsquote dem Paritätischen Armutsbericht zufolge um 0,3 Prozentpunkte auf 15,5 Prozent zurück. Der Bericht wurde in Berlin veröffentlicht.

Armut wird in Deutschland über das Haushaltseinkommen und die daraus folgenden Möglichkeiten an gesellschaftlicher Teilhabe definiert. Wer weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens zur Verfügung hat, gilt als armutsgefährdet. Für die Armutsquote wurden dem Bericht des Paritätischen Gesamtverbandes zufolge alle Personen gezählt, die in Haushalten leben, deren Einkommen diese Grenze unterschreitet. Basis waren unter anderem bereits veröffentlichte Daten des Statistischen Bundesamts.

Die Armutsgefährungsschwelle lag 2018 dem Berlich zufolge für einen Single bei 1035 Euro und für einen Paarhaushalt mit zwei kleineren Kindern bei 2174 Euro.