Senftenberg (dpa/bb) - Der Anteil der Arbeitslosen, die mindestens vier Jahre Hartz-IV-Leistungen beziehen, ist im bundesweiten Vergleich in Brandenburg am höchsten. Dort erhielten 58,5 Prozent aller arbeitslosen Hartz-IV-Bezieher Ende 2018 die Leistung seit vier Jahren oder länger, wie aus einer Statistik der Bundesagentur für Arbeit hervorgeht. In Bayern sind es im Durchschnitt nur 37,8 Prozent. Noch größer ist die Differenz im Vergleich der Landkreise in Deutschland: Der Kreis Oberspreewald-Lausitz hat gemeinsam mit Görlitz in Sachsen den höchsten Wert von 67,4 Prozent, im Kreis Eichstätt in Bayern sind es dagegen nur 14,4 Prozent.