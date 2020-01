Schwerin (dpa/mv) - Rund 1000 als "Heilige drei Könige" gekleidete Kinder ziehen in diesen Tagen durch Mecklenburg-Vorpommern, singen, bringen Neujahrssegen in die Häuser und bitten um Spenden für bedürftige Kinder. Dabei klopfen die Sternsinger auch an Türen von Prominenten: Am Montag bekommt Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) in der Staatskanzlei Besuch von einer Gruppe aus der katholischen Pfarrei Heilige Dreifaltigkeit in Stralsund. Am Dienstag sind Sternsinger bei Landtagspräsidentin Birgit Hesse im Schweriner Schloss.

Im Rahmen der Sternsingeraktion schreiben die Kinder den Segen "20+C+M+B+20" (Christus Mansionem Benedicat = Christus segne dieses Haus) über die Türen. Die Mädchen und Jungen haben im vergangenen Jahr in Mecklenburg-Vorpommern rund 155 000 Euro für Kinder in den armen Ländern der Erde gesammelt, wie das Erzbischöfliche Amt in Schwerin am Freitag mitteilte. Bundesweit kamen bei der Sternsingeraktion 2019 mehr als 50 Millionen Euro zusammen.

Die Aktion Dreikönigssingen ist den Angaben zufolge die größte Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder weltweit. Seit Beginn im Jahr 1959 haben die Sternsinger demnach eine Milliarde Euro gesammelt. Bei der Aktion in diesem Jahr wird beispielhaft das Engagement für Kinder, die wegen Krieg und Vertreibung flüchten mussten, unter dem Motto "Frieden! Im Libanon und weltweit!" in den Mittelpunkt gestellt.