Schwerin (dpa/mv) - Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat die Bedeutung der Sozialverbände für den sozialen Zusammenhalt in Mecklenburg-Vorpommern gewürdigt. Allein für die in der LIGA vereinten Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege seien landesweit 60 000 Mitarbeiter tätig, sagte sie am Donnerstag nach einem Treffen mit LIGA-Vertretern in der Schweriner Staatskanzlei. "Das reicht von der Kita bis zur Pflege. Hinzu kommen tausende Ehrenamtliche, die sich in den Verbänden für das Gemeinwohl engagieren. Das hat man zuletzt beim großen Waldbrand bei Lübtheen gesehen."