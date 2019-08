Schwerin (dpa/mv) - Die Landesregierung zieht Konsequenzen aus der jahrelangen Debatte um die Finanzierung der Sozialverbände in Mecklenburg-Vorpommern. Mit dem neuen Wohlfahrtsfinanzierungsgesetz, das Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) am Dienstag in Schwerin vorstellen will, sollen grundlegende Reformen eingeleitet werden. Ziele seien mehr Transparenz in der Beratungslandschaft und eine Neuausrichtung der Förderung, hieß es. Kommunen und Kreise soll mehr Verantwortung übertragen werden. Nach der abschließenden Beratung im Kabinett liegt der Gesetzentwurf zur Diskussion und Beschlussfassung nun dem Landtag vor.