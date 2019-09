Schwerin (dpa) - Der traditionelle Caritas-Sonntag, bei dem der Wohlfahrtsverband der Katholischen Kirche jeweils im September bundesweit um Aufmerksamkeit und Solidarität für Hilfebedürftige wirbt, wird in diesem Jahr in Schwerin eröffnet. Damit finde der zentrale Eröffnungsgottesdienst erstmals seit Gründung des Erzbistums Hamburg 1995 im Norden statt, teilte die Caritas am Dienstag in Schwerin mit. Erzbischof Stefan Heße werde am 22. September um 10.00 Uhr in der Propstei-Kirche St. Anna ein Pontifikalamt feiern. Zu der Bischofsmesse, bei der auch das neue Gebet der Caritas im Norden vorgestellt werde, wird der Mitteilung zufolge auch Caritas-Präsident Peter Neher in Schwerin erwartet. Bei einem anschließenden Spaziergang durch die Innenstadt wollen mehrere Caritas-Dienste der Jugendhilfe und der sozialen Beratung ihre Angebote vorstellen.

Ende September feiern die deutschen Katholiken traditionell den Caritas-Sonntag. Caritas-Gruppen aus den Gemeinden gestalten die Gottesdienste oft mit und verknüpfen ihr Engagement mit dem Gebet für Menschen in Not. Häufig wird zum Caritas-Sonntag das Thema der jährlichen Caritas-Kampagne aufgenommen. In diesem Jahr lautet das Motto "Sozial braucht Digital".

Damit soll nach Angaben der Organisatoren deutlich gemacht werden, dass es zum richtigen Einsatz digitaler Technik der richtigen Haltung bedarf. Auch wenn nicht alles, was in der digitalen Welt möglich ist, ein Segen sei, dürfe nicht die Digitalisierung an sich verdammt werden. Vielen Menschen helfe das Smartphone, um in Verbindung zu bleiben, Hausnotrufe könnten ohne die Digitalisierung nicht in dem Maße Sicherheit für Nutzer geben, wie sie es wünschen. Bei aller Digitalisierung sei die menschliche Zuwendung aber durch keine noch so ausgereifte Technik zu ersetzen, betont die Caritas.