Salzgitter (dpa/lni) - Kindergartenkinder und alte Menschen werden in einem Mehrgenerationenhaus in Salzgitter seit 2018 gemeinsam betreut: Niedersachsens Sozialministerin Carola Reimann hat am Montag das von der Landesregierung geförderte Modellprojekt besucht. "Es ist ein Gewinn und eine Bereicherung für beide Generationen: Seniorinnen und Senioren lernen von Kindern und umgekehrt", sagte die SPD-Politikerin. In dem Haus haben Kindergruppe und Tagespflege zwar ihren eigenen altersspezifischen Bereich, allerdings sind die Türen offen und es wird beispielsweise gemeinsam gebastelt.