Berlin (dpa) - Bundessozialminister Hubertus Heil (SPD) erwartet deutlich mehr Hilfe für Kinder aus ärmeren Familien durch das reformierte Bildungs- und Teilhabepaket. "Es gibt eine Fülle von Entbürokratisierungen", sagte Heil am Montag beim Besuch einer Schule in Rüdersdorf bei Berlin. "Pünktlich zum neuen Schuljahr wollen wir etwas tun, um die Bildungs- und Teilhabechancen in Deutschland zu verbessern." Leistungen könnten verstärkt klassenweise beantragt werden. Nun gelte es, die Leistungen noch bekannter zu machen.