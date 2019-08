Rostock (dpa/mv) - Der Rostocker Verein "In Via" ist für seine Integrations- und Unterstützungsarbeit für Jugendliche mit körperlicher und geistiger Behinderung ausgezeichnet worden. Zusammen mit Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) ehrte der Schuhhändler Deichmann den Verein mit seinem Integrationsförderpreis, teilte das Sozialministerium am Freitag mit. Durch In Via bekämen Jugendliche die Chance, in einem geschützten Umfeld Berufe wie Hausmeister oder Gärtner kennenzulernen, um ihr Leben später selbstständig bestreiten zu können.