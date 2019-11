Rostock (dpa/mv) - Die Zahl der Menschen mit einer Kriegsopferversorgung ist in Mecklenburg-Vorpommern in den vergangenen Jahren deutlich gesunken. Zu Beginn der 1990er Jahre waren es rund 43 000 Menschen, die eine solche Rente bezogen. Ende Oktober 2019 war ihre Zahl auf 990 gesunken, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) auf Anfrage berichtete. Am Sonntag ist Volkstrauertag. Der Tag gilt dem Gedenken an die Millionen Toten der beiden Weltkriege sowie an die Opfer von Kriegen und Konflikten nach 1945 bis in die heutigen Tage. "Wir haben eine moralische Verpflichtung den Menschen gegenüber, die vor rund 75 Jahren Opfer des furchtbaren Zweiten Weltkriegs geworden sind", betonte Sozialministerin Stefanie Drese (SPD).