Rostock (dpa/mv) - Die Chancen- und Bildungsgerechtigkeit für alle Kinder erhält nach Einschätzung von Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) mit Einführung der Kita-Beitragsfreiheit einen wesentlichen Schub. "Wir ermöglichen damit den gleichen Zugang und die gleiche Teilhabe für alle Kinder in Mecklenburg-Vorpommern", sagte Drese zum Fachtag für pädagogische Fach- und Lehrkräfte aus Kitas und Grundschulen am Samstag in Rostock.

Mit dem 2020 in Kraft tretenden Kindertagesförderungsgesetz (KiföG) seien weitere Verbesserungen im Bereich der frühkindlichen Bildung verbunden. So sollen alle Kinder in der Kindertagesförderung - egal welcher Hautfarbe, Konfession und körperlicher Verfassung - inklusiv gefördert werden und gemeinsam betreut, gebildet und erzogen werden.

"Auch die Bildungs-und Erziehungsbereiche werden mit dem neuen KiföG den aktuellen Anforderungen und Herausforderungen angepasst", erklärte die Ministerin. Die Aufnahme von Medienbildung und Bildung für nachhaltige Entwicklung berücksichtige gesellschaftliche Entwicklungen.

Die Fachtagung mit rund 300 Teilnehmern wollte sich der Frage widmen, wie pädagogische Fach- und Lehrkräfte in Kita, Schule und Hort der Vielfalt der jungen Persönlichkeiten in einer Gruppe begegnen können. Dabei gelte es, ihre unterschiedlich ausgeprägten Kompetenzen zu fördern.