Schwerin (dpa/mv) - Die Beratungs- und Hilfestellen für Betroffene von häuslicher und sexualisierter Gewalt verzeichnen in Mecklenburg-Vorpommern weiterhin wachsenden Zulauf. So suchten allein in den fünf Interventionsstellen im Vorjahr fast 4800 Menschen Hilfe und Rat, ein Plus von neun Prozent. In einem Maßnahmenkatalog, den das landesweite Beratungs- und Hilfe-Netzwerk am Dienstag in Schwerin vorlegte, wird die Landesregierung aufgefordert, eine "angemessene" Personalausstattung für die insgesamt etwa 30 Einrichtungen und eine leistungsgerechte Vergütung sicherzustellen.