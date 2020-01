Ransbach-Baumbach (dpa/lrs) - Langzeitarbeitslosen mit persönlichen Coaches zu Hause helfen: Inzwischen gibt es in Rheinland-Pfalz flächendeckend 34 solcher Projekte - nun hat Arbeitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) eine positive Zwischenbilanz gezogen. Diese Hilfe für die ganze Familie von Erwerbslosen sei "sehr erfolgreich", sagte sie am Dienstag in Ransbach-Baumbach im Westerwald. Dort besuchte sie mit Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) eines dieser sogenannten Bedarfsgemeinschaftscoachings.

Schulden, Mieterhöhungen, Krankheiten, Schulversagen der Kinder: Manchen Menschen fällt es schwer, den Teufelskreis Langzeitarbeitslosigkeit zu durchbrechen. Sozialpädagogen und -arbeiter begleiten sie in den Projekten beim freiwilligen Versuch, wieder Boden unter den Füßen und einen Job zu bekommen.

Heil sagte, es gehe darum, "auf Augenhöhe Menschen mit Rat und Tat zu begegnen". Zwar gebe es auch arbeitsunwillige Langzeiterwerbslose. Die meisten aber wollten arbeiten. Umgekehrt suchten viele Firmen händeringend nach Personal - hier gelte es Brücken zu bauen.

Nach Darstellung von Bätzing-Lichtenthäler haben die 2018 aufs ganze Land ausgeweiteten Projekte mittlerweile 3000 Haushalte (Bedarfsgemeinschaften) erreicht, darunter 2100 mit Kindern. In insgesamt 900 Fällen habe es sich um Geflüchtete gehandelt.

Eine 27-jährige Teilnehmerin des Projekts in Ransbach-Baumbach sagte, sie habe nach dem Tod ihrer alleinerziehenden Mutter ihre Ausbildung als Hotelfachfrau abgebrochen. Nun wolle sie die Lehre gerne wieder aufnehmen - "auch als Vorbild für meine Kinder". Einmal die Woche werde sie zu Hause von einer Trainerin unterstützt.

DGB-Landeschef Dietmar Muscheid lobte den Fokus auf die ganze Familie. "Gleichzeitig wünschen wir uns, dass dieser Ansatz auch stärker in die Arbeit der Jobcenter Einzug hält", sagte er.