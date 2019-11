Potsdam (dpa/bb) - Für Behinderte tritt ab Januar 2020 eine wichtige Reform bei der Eingliederungshilfe in Kraft. Dabei geht es um einen Systemwechsel vom bisherigen Fürsorgeprinzip zu einem Teilhaberecht, das sich auf die Bedürfnisse des Einzelnen fokussiert. Damit kommen damit auf die Kommunen mehr Beratungs- und Unterstützungspflichten zu. Wie die Landesbehindertenbeauftragte, Elke Mandel, sagt, wird es für die Leistungen an die Behinderten künftig eine "personenzentrierte Teilhabeplanung" geben. Das verschaffe dem Einzelnen mehr Freiheit in der Entscheidung, was er mit seinen unterhaltssichernden Leistungen machen will.