Berlin (dpa) - Bei der Suche nach einem Platz im Pflegeheim sollen künftig aussagekräftige Informationen über die Qualität der einzelnen Einrichtungen helfen. Nach jahrelangen Vorbereitungen soll dies der neue Pflege-TÜV ermöglichen, den der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherung heute in Berlin vorstellen will. Es gibt aber auch Kritik an den Plänen. Abgelöst werden soll der bisherige Pflege-TÜV mit seinen Noten. Diese werden seit Jahren als viel zu positiv kritisiert. So erzielten die Heime in zentralen Bereichen regelmäßig Spitzenbewertungen.