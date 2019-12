München (dpa/lby) - Der Sozialverband VdK fordert einen grundlegenden Umbau des Rentensystems zur Vermeidung von Altersarmut sowie den massiven Ausbau von Pflegestützpunkten in Bayern. "Alle Arbeitnehmergruppen, alle Beamtinnen und Beamten, alle Selbstständige, Freiberufler, Abgeordnete und Manager sollen in eine gemeinsame Rentenkasse einzahlen", sagte VdK-Präsidentin Verena Bentele am Mittwoch in München. In Österreich sei es dank der Umstellung auf eine allgemeine Erwerbstätigenversicherung gelungen, die Altersarmut deutlich zu reduzieren.

Um zudem die Situation von Pflegebedürftigen und ihrer Familien zu verbessern, forderte die VdK-Landesvorsitzende Ulrike Mascher die verpflichtende Einrichtung von Pflegestützpunkten in jedem Landkreis und jeder kreisfreien Stadt in Bayern. Auch die Kurzzeitpflegeplätze müssten deutlich aufgestockt werden. Seinen Forderungen will der VdK mit einer Großdemonstration Ende März in München Nachdruck verleihen.