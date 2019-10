Quedlinburg (dpa/sa) - Die Tafeln in Sachsen-Anhalt müssen zunehmend logistische Hürden meistern. "Unsere größte Herausforderung ist der Wettlauf mit der Zeit", sagte der Landesvorsitzende der Tafeln in Sachsen-Anhalt, Andreas Steppuhn, in Quedlinburg. Kühlketten müssten eingehalten, Mindesthaltbarkeitsdaten beachtet und lange Anfahrtswege bewältigt werden. Immer häufiger kämen die Spenden von großen Erzeugern und nicht mehr nur von kleinen Discountern. Doch die Lagermöglichkeiten in den Ausgabestellen seien begrenzt und nicht immer ausreichend Kühltransporter verfügbar. Der hohe Aufwand habe seinen Preis, so Steppuhn. Daher seien die Tafeln auf mehr Geldspenden angewiesen.