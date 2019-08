Magdeburg (dpa/sa) - Bereits zum zehnten Mal lobt das sachsen-anhaltische Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration einen Integrationspreis aus. Vergeben wird er in den Kategorien "Miteinander statt gegeneinander: Interkulturelles Zusammenleben gemeinsam gestalten", "Teilhabe stärken - Ankommen gestalten: Erstinformation, Bildung und Begleitung für Geflüchtete und Zugewanderte" sowie "Integration in Ausbildung und Arbeit - Vielfalt in der Unternehmenswelt". Bewerbungen sind bis zum 3. Oktober möglich, wie das Ministerium am Mittwoch in Magdeburg mitteilte.