Magdeburg (dpa/sa) - Der Bischof des Bistums Magdeburg, Gerhard Feige, will heute (11.30 Uhr) an bedürftige Menschen in Magdeburg ein festliches Essen verteilen. Zum traditionellen Nikolausmahl werde es zudem wieder Geschenke für Kinder geben, teilte der Malteser Hilfsdienst in Magdeburg mit. Die Präsente seien von Schülern und Schülerinnen eines Gymnasiums in Magdeburg vorbereitet worden. Die Veranstaltung ist nach eigenen Angaben eine jährliche Aktion des Malteser Hilfsdienstes gemeinsam mit der Caritas.