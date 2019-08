Magdeburg (dpa/sa) - Menschen mit Behinderungen sollen stärker selbstbestimmt leben können. Dafür ist das Bundesteilhabegesetz auf den Weg gebracht worden. Die dritte von vier Stufen tritt im kommenden Jahr in Kraft - dann wird die Eingliederungshilfe neu gestaltet. Damit die Neuerungen in Sachsen-Anhalt umgesetzt werden können, haben Land und Verbände einen Vertrag für rund 27 000 Leistungsberechtigte ausgehandelt. Das 200-seitige Papier wird heute in Magdeburg unterzeichnet. Sozialministerin Petra Grimm-Benne (SPD) sagte: "Das ist ein Meilenstein für die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen, der nur im Miteinander zu erreichen war."