Jena (dpa/th) - Die Sozialarbeit an Schulen muss nach Expertenansicht besser finanziell und rechtlich abgesichert werden. "Schulsozialarbeit braucht Kontinuität und Verlässlichkeit, damit sie qualitätsvoll zu mehr Chancen- und Bildungsgerechtigkeit beitragen kann", heißt es in einer am Freitag in Jena beschlossenen Erklärung des Bundesfachkongresses. Die Fachleute beklagen einen Flickenteppich verschiedener Regelungen in den Bundesländern. Die Qualität der Schulsozialarbeit sei derzeit zu sehr von einzelnen Fachkräften vor Ort und ihren Trägern abhängig. Deswegen wird angemahnt, Mindeststandards zu vereinbaren und umzusetzen.

Am Donnerstag und Freitag haben sich etwa 550 Fachkräfte bei einem Bundeskongress in Jena in Vorträgen, Foren und Workshops mit der Weiterentwicklung der Schulsozialarbeit beschäftigt.