Hannover (dpa/lni) - Die Bedingungen für die Kurzzeitpflege müssen nach Ansicht von Niedersachsens Sozialministerin Carola Reimann (SPD) besser werden. "Wir wollen gemeinsam mit anderen Bundesländern erreichen, dass sich die Situation verbessert und dass Hürden bei der Schaffung und Inanspruchnahme von Kurzzeitpflegeplätzen abgebaut werden", sagte Reimann der Deutschen Presse-Agentur. Damit könne ein wichtiger Beitrag geleistet werden, um die Angehörigen von pflegebedürftigen Menschen zu entlasten.

Gemeinsam mit Mecklenburg-Vorpommern will Niedersachsen in der kommenden Woche bei der Arbeits- und Sozialministerkonferenz in Rostock dazu einen Lösungsvorschlag unterbreiten.

In Niedersachsen wächst die Zahl der Kurzzeitpflegeplätze nur vergleichsweise langsam. 2015 gab es nach Angaben des Sozialministeriums 6809 Plätze, zwei Jahre später waren es mit 7296 nur rund sieben Prozent mehr geworden. Aktuellere Zahlen liegen derzeit nicht vor.

Die Förderung von dauerhaften Kurzzeitpflegeplätzen in stationären Pflegeeinrichtungen soll in Niedersachsen nun weiter vorangebracht werden und die Überarbeitung des Pflegegesetzes einfließen. "Auf diese Weise schaffen wir einen Anreiz zur Schaffung von weiteren Kurzzeitpflegeplätzen", sagte Reimann. "In jedem Bundesland gibt es das Problem, dass einer hohen Nachfrage regelmäßig ein zu geringes Angebot an Kurzzeitpflegeplätzen gegenübersteht", sagte Mecklenburg-Vorpommerns Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) der Deutschen Presse-Agentur.

Das Problem sei die Wirtschaftlichkeit, erklärte Drese. Ein Kurzzeit-Pflegeplatz werde oft von jetzt auf gleich gebraucht. Die Patienten blieben aber nur für kurze Zeit. Es müsse deshalb viel Personal und Ausstattung vorgehalten werden, so dass sich unter den bisherigen Rahmenbedingungen Kurzzeitpflege häufig nicht lohne.

Die Länder schlagen eine höhere Vergütung von Leistungen in der Kurzzeit- und Verhinderungspflege vor. Außerdem sollte die Errichtung von Einrichtungen unkomplizierter und es auch Krankenhäusern erlaubt werden, Kurzzeitpflege anzubieten. Pflegeheime sollten verpflichtet werden, einen bestimmten Anteil Betten für die Kurzzeitpflege freizuhalten.

Laut Statistischem Bundesamt leben in Deutschland mehr als drei Millionen Pflegebedürftige. Gut drei Viertel von ihnen werden zu Hause versorgt - entweder von Angehörigen allein oder mit Hilfe ambulanter Pflegedienste.