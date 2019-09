Hamburg (dpa/lno) - Für das geplante neue Frauenhaus in Hamburg will die rot-grüne Koalition 781 000 Euro bereitstellen. Den Antrag dafür wollen SPD und Grüne am 25. September in die Bürgerschaft einbringen, wie die Regierungsfraktionen am Sonntag mitteilten. Ein geeignetes Gebäude hat die Sozialbehörde bereits gefunden. Es handle sich um ein zweistöckiges Mehrfamilienhaus, heißt es in dem Antrag. Die Umbaukosten von 656 000 Euro sollen aus dem Sanierungsfonds Hamburg 2020 kommen. Weitere 125 000 Euro will die Sozialbehörde für Möbel ausgeben. Das sechste Hamburger Frauenhaus soll Platz für 32 Opfer von häuslicher Gewalt bieten und im Frühjahr 2020 den Betrieb aufnehmen.

Die bestehenden fünf Frauenhäuser verfügen zusammen mit der Koordinierungsstelle über 209 Plätze. Im vergangenen Jahr wurden insgesamt 507 Frauen und 460 Kinder aufgenommen, die Auslastung der Frauenhäuser lag damit bei rund 93 Prozent.