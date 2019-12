Göttingen (dpa/lni) - Die Tafeln in Niedersachsen und Bremen wollen mehr junge Leute als Ehrenamtliche für das Verteilen von Lebensmitteln an Bedürftige gewinnen. Lange Zeit sei eine aktive Suche nach jüngeren Helfern gar nicht notwendig gewesen, sagte Moritz Wiethaup, Geschäftsführer der Tafel Göttingen. "Wir haben aber irgendwann festgestellt, welches Potenzial ohne die jungen Menschen liegen bleibt." Die Gruppe Junge Tafel (JuTa) Göttingen existiert seit vier Jahren, sie ist auch in den sozialen Medien aktiv. Die Zahl der Tafel-Kunden in Niedersachsen und Bremen ist nach Angaben des Landesverbandes zwischen 2018 und 2019 um zehn Prozent angestiegen. 16 000 Frauen und Männer engagieren sich hier, 90 Prozent von ihnen ehrenamtlich. Sie sammeln überschüssige Lebensmittel unter anderem bei Supermärkten ein, sortieren die Spenden und geben sie kostenlos oder zu einem geringen Betrag an arme Menschen ab.