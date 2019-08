Kaltenberg/Schwangau (dpa/lby) - Zum Start einer 100 Kilometer langen Wanderung mit Ludwig Prinz von Bayern sind am Samstag etwa 150 Teilnehmer erschienen. Nicht alle Wanderer werden den gesamten Weg laufen, wie die Veranstalter bekanntgaben. Einige von ihnen schließen sich einer Teilstrecke an, wie zum Beispiel Rosi Mittermaier und Christian Neureuther. Der Prinz will innerhalb von 24 Stunden von Schloss Kaltenberg (Landkreis Landsberg am Lech) zum Schloss Hohenschwangau (Landkreis Unterallgäu) wandern - ohne Pause und durch die Nacht. Mit dem sogenannten "Löwenmarsch" will der 37-Jährige Spenden für ein Bildungsprojekt in Kenia sammeln.