Wiesbaden/Frankfurt (dpa/lhe) - Der Paritätische Wohlfahrtsverband schlägt Alarm: In Hessens Frauenhäusern fehlen nach seiner Einschätzung hunderte Plätze. Viele Frauen müssten abgewiesen werden, obwohl sie Hilfe bräuchten, sagt die Referentin für Frauen und Mädchen, Monika Remé in Frankfurt. Angesichts der Wohnungsnot verschärfe sich der Platzmangel zusätzlich. Inzwischen könnten Frauen auch wenn sie stabil genug sind oft nicht aus dem Frauenhaus ausziehen, weil in vielen Städten bezahlbare Wohnungen fehlen. Daher blieben Plätze in den Einrichtungen länger besetzt als nötig.

"Frauenhäuser in ganz Hessen müssen täglich Frauen in Not und ihre Kinder abweisen", beklagt Remé. In den 31 Einrichtungen gäbe es zwar 727 Plätze. Diese Zahl beziehe sich jedoch auf die Betten - die in nur 313 Zimmer ständen. "Da wir gewaltbetroffene Frauen und ihre oft traumatisierten Kinder nicht mit wildfremden Frauen und Kindern in ein Zimmer stecken können, müssen wir uns die Zahl der Zimmer ansehen, um den Bedarf festzustellen", gibt Remé zu Bedenken. "Wir gehen von einem Bedarf von mindestens doppelt so vielen Familienzimmern aus."