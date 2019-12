Erfurt (dpa/th) - Etwa vier Jahre nach der großen Zuwanderung von Flüchtlingen stehen neue Aufgaben im Fokus der vielen ehrenamtlich engagierten Menschen in Thüringen. Mittlerweile unterstützten die Ehrenamtlichen Geflüchtete vor allem beim Behördengang oder bei der Suche nach einem Arbeitsplatz, sagte die Migrationsbeauftragte des Landes, Mirjam Kruppa, der Deutschen Presse-Agentur vor dem Internationalen Tag des Ehrenamts am Donnerstag. Zum Höhepunkt der Krise waren es demnach noch die Hilfe in Kleiderkammern, die Organisation von Willkommensfesten oder Angebote für Deutschkurse.

Unterdessen stehen Kruppa zufolge viele der Ehrenamtlichen heute unter einem großen Druck, sich für ihre Hilfe zu rechtfertigen. Während Freunde oder Familie häufiger Verständnis für das Engagement hätten, seien Nachbarn und Kollegen oft kritischer.