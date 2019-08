Ines Feierabend greift CDU in Debatte um die Grundrente an

Erfurt (dpa/th) - Die Staatssekretärin im Thüringer Sozialministerium, Ines Feierabend (Linke), hat die CDU in der Diskussion über eine Grundrente kritisiert. "Die Bundesregierung tritt bei der im Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD angekündigten Grundrente seit Monaten auf der Stelle", sagte Feierabend am Freitag in Erfurt. Vor allem die CDU stehe bei dem Thema auf der Bremse.