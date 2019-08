Darmstadt/Lorsch (dpa/lhe) - Bei den Freiwilligendiensten sehen die Träger in Hessen erstmals einen rückläufigen Trend. Der letzte Jahrgang sei der erste gewesen, bei dem es einen Rückgang gegeben habe, sagte der Sprecher der Landesarbeitsgemeinschaft Freiwilligendienste in Hessen, Klaus Schoenicke. Es sei schwieriger geworden für die Träger, ihre Stellen zu besetzen, sagte auch Jonas Metzler, der für die Freiwilligendienste in Kultur und Bildung zuständig ist.