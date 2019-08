Braunschweig (dpa/lni) - Ein anonymer Wohltäter hat in Braunschweig 100 000 Euro an ein Hospiz gespendet. "Wir kriegen heute alle das breite Lächeln nicht mehr aus dem Gesicht heraus", sagte die Leiterin der Einrichtung, Petra Gottsand, am Dienstag. Eine so hohe Spende habe ihr Haus noch nie erhalten. "Das ist schon Wahnsinn." Die Gäste des Hauses hätten Tränen in den Augen gehabt.