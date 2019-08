Berlin (dpa/bb) - 46 wohnungslose Menschen sollen in einem Neubau in Pankow ein neues Zuhause auf Zeit finden. In einem fünfstöckigen sogenannten Übergangshaus finden Alleinstehende Unterkunft und sozialpädagogische Betreuung, wie die Senatsverwaltung am Mittwoch mitteilte. Die ersten Menschen seien bereits eingezogen. "Dieser Neubau ist ein Vorzeigeprojekt für die Wohnungslosenhilfe in Berlin, das es so noch nicht gegeben hat", sagte Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Linke).