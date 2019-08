Immer weniger Sozialwohnungen in Schleswig-Holstein

Berlin/Kiel (dpa/lno) - Der Bestand an Sozialwohnungen schrumpft auch in Schleswig-Holstein weiter. So gab es zum Jahresende 2018 im nördlichsten Bundesland nur noch 47 196 Sozialwohnungen - 1313 weniger als ein Jahr zuvor, wie aus der Antwort des Innenministeriums auf eine Kleine Anfrage der Linken-Bundestagsfraktion hervorgeht, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.