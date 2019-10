Doppelt so viele Kältehilfe-Plätze ab Freitag in Berlin

Berlin (dpa/bb) - Für die Tausenden von Obdachlosen in Berlin wird das Leben auf der Straße bei deutlich gesunkenen Temperaturen schwieriger. Ab Freitag (1. November) baut das Kältehilfe-Netzwerk das Angebot deutlich aus. Die Zahl der verfügbaren Übernachtungsplätze im Warmen wachse auf 1018, sagte Regina Kneiding von der Senatsverwaltung für Soziales auf Anfrage. Das ist mehr als doppelt so viel wie im Durchschnitt der letzten Oktoberwoche (430).

Zu den Unterkünften, die nun in die Saison starten, zählt zum Beispiel die zentral gelegene und mit 100 Plätzen große Notübernachtung in der ehemaligen Gerhart-Hauptmann-Schule in Kreuzberg, wie die Johanniter am Donnerstag ankündigten. Für den Betrieb würden noch ehrenamtliche Helfer gesucht, sagte Regionalvorstand Björn Teuteberg.

Obdachlose Menschen bekommen in der Einrichtung ein warmes Abendessen, es gibt Duschen und Betten in Mehrbettzimmern. Geöffnet ist ab Freitag täglich ab 19.00 Uhr. Rund ein Drittel der Plätze ist Frauen vorbehalten. Die Johanniter boten die Unterkunft Obdachlosen erstmals im vergangenen Winter an und zählten etwa 9000 Übernachtungen.

Das Gebäude nahe dem Görlitzer Park war früher öfter in den Schlagzeilen, weil es 2012 von Flüchtlingen und Obdachlosen besetzt worden war. Nach der Räumung im Januar 2018 wurde es auch als Flüchtlingsunterkunft betrieben.