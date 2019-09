München (dpa/lby) - Um die Qualität der Kindertagesbetreuung in Bayern zu verbessern und zugleich die Kosten zu senken, schließt der Freistaat mit dem Bund einen "Gute-Kita-Vertrag". Dazu empfangen Ministerpräsident Markus Söder und Familienministerin Kerstin Schreyer (beide CSU) heute Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) im Kuppelsaal der Staatskanzlei in München.

"Bayern ist Familienland", hieß es vorab aus der Regierungszentrale. "Eltern sollen in Bayern Familie und Beruf bestmöglich vereinbaren können, Kinder bestmögliche Betreuung bekommen." Das Kabinett hatte das entsprechende Gesetz im Juli gebilligt. Der Vertrag stellt dem Freistaat etwa 852 Millionen Euro vom Bund in Aussicht. Mehr als die Hälfte davon soll in die Finanzierung eines Beitragszuschusses fließen. Das Geld kann zudem beispielsweise in mehr Personal, bessere Arbeitsbedingungen und längere Öffnungszeiten investiert werden.

Hintergrund ist das "Gute-Kita-Gesetz", nach dem schon heuer 493 Millionen Euro vom Bund bereitstehen. Doch damit das Geld auch fließt, müssen alle 16 Bundesländer eine individuelle Vereinbarung mit dem Bund schließen. Auch sind derzeit rund 5,5 Milliarden Euro Bundesmittel lediglich bis zum Jahr 2022 gesetzlich abgesichert. Der Freistaat forderte daher vom Bund die dauerhafte Entfristung. "Denn Qualitätsentwicklung ist Daueraufgabe, darum muss das Geld auch dauerhaft zur Verfügung stehen", hatte Schreyer gesagt. "Ich sehe den Bund in der Pflicht, hier baldmöglichst Klarheit zu schaffen."