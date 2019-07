24. Juli 2019, 17:32 Uhr Sonnencreme Die Haut vergisst nicht

Ein durchschnittlicher Nord- und Mitteleuropäer kann sich nur etwa zehn bis zwanzig Minuten lang ungeschützt in der Sonne aufhalten, bevor sich die Haut zu röten beginnt.

Sonnencreme ist notwendig. Allerdings gibt es viele Unterschiede zwischen den Wirkstoffen. Einige stehen sogar im Verdacht, hormonaktiv zu sein. Über Schutz, Schaden und die Frage, was Faktor 50 bringt.

Von Marcus Jauer

Vor einigen Monaten erließ der kleine Inselstaat Palau ein Gesetz, das die Einfuhr handelsüblicher Sonnencremes und deren Verkauf an Touristen verbietet. Es war eine kurze Meldung auf den vermischten Seiten der Zeitungen, leicht zu übersehen und schnell vergessen. Dabei gibt es kaum eine Nachricht, die mehr über die Welt erzählt, in der wir leben, als dass es an ihrem anderen Ende ein Gesetz gegen Sonnencreme braucht.

Palau liegt im Pazifischen Ozean, gut 350 Inseln, die jährlich von etwa 100 000 Touristen ...