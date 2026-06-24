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KlimaanlagenSchwitz, lass nach

Lesezeit: 2 Min.

Manchmal hilft auch Abkühlen nichts: Hitze zehrt an den Nerven.
Manchmal hilft auch Abkühlen nichts: Hitze zehrt an den Nerven. Ute Grabowsky/IMAGO/photothek

Klimaanlagen standen die Deutschen bisher skeptisch gegenüber. Mit jedem Hitzetag merken sie nun: Das Stoßlüften allein reicht nicht mehr aus. Besonders ein Gerät ist gerade gefragt wie nie.

Von Jan Stremmel

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Morgens um zehn gibt es schon fast keine Hoffnung mehr. Noch vier grüne Punkte leuchten auf der tiefroten Karte: ein Baumarkt in Rödelheim, einer in Freiburg, einer in der Nähe von Dortmund und einer im Allgäu. Sie haben noch jeweils ein Gerät auf Lager. Alle anderen 1100 Märkte in Deutschland sind leergekauft.

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