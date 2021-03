Ein Jahr Pandemie, und kaum ein Ende in Sicht. Viele sind schwer genervt - und lassen ihre Wut in sozialen Medien aus. Wo auch sonst?

Essay von Christoph Koopmann

Die Grundstimmung einer Gesellschaft zeigt sich in den Kleinigkeiten, und in dieser Hinsicht beispielsweise am Hauptbahnhof der Lutherstadt Wittenberg. Dort hatte offenbar vor ein paar Tagen wieder einmal ein Zug Verspätung, und wenn am Wittenberger Hauptbahnhof ein Zug zu spät kommt, dann sieht es schlecht aus für die stets freundlichen Menschen hinter dem Service-Twitteraccount der Deutschen Bahn. Denn die bekommen dann wieder mal ordentlich eins auf den Deckel: Immer der gleiche Sch..., "20 Minuten VERSPÄTUNG", Daumen runter, "toller Service", wütendes Emoji.