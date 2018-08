28. August 2018, 18:57 Uhr Sexualtherapeutin Melzer im Interview Getriebene der Lust

18-Jährige mit Potenzstörungen, pornosüchtige Akademiker: Die Ärztin Heike Melzer erklärt, wie Online-Sex und Dating-Portale sich auf Liebe und Partnerschaft auswirken.

Interview von Martina Scherf

Heike Melzer sitzt an einem heißen Sommertag in ihrer Praxis im Münchner Lehel, stellt kaltes Wasser auf den Tisch und fängt sofort an zu reden. Seit der Verlag ihr Buch angekündigt hat, kann sie sich vor Interviewanfragen kaum retten. Doch sie scheint das zu genießen, und das Thema brennt ihr auf den Nägeln. Sex und Intimität - was für die meisten Menschen zusammengehört, drifte im Zeitalter des Online-Sex, der Dating-Portale und der zunehmenden Prostitution immer weiter auseinander und verändere das ...