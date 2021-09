Von David Pfeifer, Delhi

Wir müssen reden - diese Killerbemerkung des Beziehungslebens ist der Schlüsselsatz, mit dem Pallavi Barnwal, 38, ihren Beruf erklärt. Als "Sex Educator" bezeichnet sich die Inderin, als "Sexualerzieherin", wobei man Education in ihrem Fall mit Aufklärung übersetzen könnte. Aufklärung über das, was nicht geht, über das, was gehen könnte, und über das, was angeblich gehen sollte, aber irgendwie nicht klappt. "Alle wollen guten Sex, aber keiner hat wirklich Ahnung, und niemand spricht darüber", sagt Barnwal, lächelt dabei superbreit und wiegt nach indischer Art den Kopf hin und her. Das mit dem Lächeln und dem Kopfwiegen macht sie viel, es signalisiert maximale Aufmerksamkeit und Spaß an der Sache. Schon mal nicht unwichtig, wenn man über Dinge mit ihr sprechen soll, die normalerweise in den Intimbereich gehören.