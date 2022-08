Essay von Joachim Käppner

Man ahnte nichts Gutes, als der Zug in Mannheim Hauptbahnhof einrollte und der Wagen direkt vor einer etwa 25-köpfigen Gruppe hielt. Junge Damen und Herren in blauer Vereinskleidung, die ausweislich des gemeinsam angestimmten "We are the champions" einen größeren Erfolg feierten. Es war elf Uhr morgens, die Sportsfreunde befanden sich bereits in jenem Zustand froher Bezechtheit, in dem jedes Wort noch viel lustiger wird, wenn man es brüllt. Überdies brachten sie Kühltaschen voller Dosenbier sowie einen Blaster, der den Großraumwagen fortan beschallte. Diese jungen Menschen hatten offenbar auch keine Wokeness-Probleme, das allseits bekannte "Layla"-Sauflied zu hören, jedenfalls sangen sie es engagiert mit.