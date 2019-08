Sommer in der Elbtalaue, der Hausherr sitzt am Gartentisch, gekleidet in Tweedsakko und Cordhosen: Adelsexperte Rolf Seelmann-Eggebert erzählt von seinem Leben mit der europäischen Monarchie, der Ess-Geschwindigkeit der Queen und Prince Charles' Witzen.

Sommer in der Elbtalaue. Der Hausherr sitzt am Gartentisch, gekleidet in Tweedsakko und Cordhosen, nichts anderes hätte man erwartet, wenn man Rolf Seelmann-Eggebert in seinem Landhaus besucht. Das steht in einem Dorf namens Gülden, was natürlich fabelhaft zum Adelsexperten passt. Als seine Frau Barbara Tee und Erdbeerkuchen eindeckt, knattert beim Nachbarn der Rasenmäher los. "Herrlich", befindet der Gastgeber.