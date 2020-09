Von Helena Ott

Auf den ersten Blick ist das Besondere unsichtbar. 30 Erwachsene, 20 Kinder und ein Labrador ziehen in einem abgelegenen Zipfel Niederbayerns mit Bollerwagen, Dreirädern und Buggys durch sattgrüne Wiesen, vorbei an Pferdekoppeln und Kuhweiden. Von Weitem sind sie eine fröhliche Wandergruppe im Spätsommer. Erst beim Näherkommen fallen die leuchtenden Regenbogen auf den weißen T-Shirts auf. Und so mancher wird sich fragen: Ja, wo sind denn die Mütter?