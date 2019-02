27. Februar 2019, 09:47 Uhr Abtreibung "Am Abend war ich mir sicher: Ich will das Kind nicht"

"Was, wenn ich in fünf Jahren ein Kind 'nach Plan' möchte, aber mich dann so fühle, als hätte ich auf ein Kind kein Recht mehr?"

Die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche ist zuletzt nahezu konstant geblieben. Im Jahr 2018 wurden 101 000 Eingriffe vorgenommen. Vier Frauen, die vor der Entscheidung standen, erzählen ihre Geschichte.

Protokolle von Regina Steffens

In Deutschland sind Abtreibungen nach wie vor rechtswidrig. Nur unter bestimmten Bedingungen bleibt der Eingriff straffrei. Frauen, die das werdende Kind in ihrem Bauch nicht austragen wollen, müssen sich beraten lassen, bei staatlich damit beauftragten Einrichtungen wie Pro Familia. Eine Abtreibung nach der zwölften Schwangerschaftswoche ist nur dann gesetzlich möglich, wenn für die Schwangere Lebensgefahr besteht oder eine schwerwiegende körperliche oder seelische Beeinträchtigung droht. 101 000 Schwangerschaftsabbrüche haben Ärzte in Deutschland im Jahr 2018 vorgenommen, wie das statistische Bundesamt an ...