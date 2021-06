Unterricht ohne Störung: Das wünschen sich gerade alle an der Freigeist-Schule in Berlin.

An der Freigeist-Schule in Berlin gab es offenbar Kontakte von Lehrern zur rechtsextremen Szene. Wie geht man damit um? Über einen Fall, der zeigt, wie fragil das System freier Schulen sein kann.

Von Jan Heidtmann

Nach alldem, was an der Freigeist-Schule in Berlin geschehen ist, wirkt es, als existierten hier nun zwei Welten. Wenigstens die eine davon scheint recht heil zu sein. Draußen, auf dem Gelände rund um die Schule, sitzen an diesem Montag im Juni jedenfalls Kinder auf dem Rasen. Sie tuscheln und kichern, zwei Jungs raufen um eine Schaukel, andere rennen schreiend durch den Hof. Was Kinder eben so tun, wenn die Schule für den Tag vorbei ist, die Sonne scheint und die Pandemie endlich Pause macht.