Ein Lehrer aus Stendal erklärt einem Schüler, warum er die AfD nicht gewählt hat, und wird abgemahnt. Sein Fall zeigt, wie die Partei gezielt Unsicherheit an Schulen sät.

Max Heckel hat eine klare politische Haltung, und das macht sein Leben gerade nicht einfacher. Der 39-Jährige unterrichtet an einer Sekundarschule in Stendal. Im März 2025, kurz nach der Bundestagswahl, führt der Werklehrer mit seinen Schülern ein Gespräch, dessen Inhalt später über Eltern zur AfD Sachsen-Anhalt gelangt.