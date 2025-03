Von Jan Stremmel

Zweimal ist er im Schritttempo vorbeigefahren, jetzt parkt der Ermittler sein Zivilfahrzeug an diesem sonnigen Nachmittag im März am Straßenrand. Er wirft einen Blick durch den hohen Stahlzaun. Hinter dem gepflegten Rasen erhebt sich eine strahlend weiße Villa, vor der Einfahrt parken zwei schwarze Mercedes S-Klasse. „Hier wohnt der Kopf der Bande.“ Jan Kowalski ist polnischer Kriminalpolizist, er hat das Haus mit Kollegen über Monate hinweg observiert. Er weiß, dass in diesem Moment vier Überwachungskameras alles filmen, was vor dem Anwesen passiert. Und er ist sich sicher: Die Villa und die teuren Autos hat der Bandenchef mit dem Geld betrogener deutscher Senioren bezahlt.