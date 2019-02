8. Februar 2019, 18:51 Uhr Schlaumeierei Deswegen feiern wir den Valentinstag immer am 14. Februar

Von Vincent Suppé

Ein roter Kussmund statt einer Briefmarke. In den Niederlanden hat das am 14. Februar 2015 gereicht, um einen Liebesbrief per Post zu verschicken. Denn an diesem Tag ist Valentinstag. Warum eigentlich? Laut einer Legende kommt der Name von einem römischen Priester, der Valentin hieß und Verliebte heimlich und gegen das Gesetz verheiratet hat. Damals war es Soldaten nämlich verboten zu heiraten. Kaiser Claudius II. hatte das bestimmt, weil er glaubte, Unverheiratete würden besser kämpfen. Als die illegalen Hochzeiten aufflogen, hat der Kaiser Valentin hinrichten lassen - und zwar am 14. Februar im Jahr 269 nach Christus. Zurück blieben eine Menge Blumen: Denn jedes Paar, das er getraut hat, soll - so besagt es die Legende - von ihm einen Blumenstrauß bekommen haben, aus seinem eigenen Garten. Heute werden am Valentinstag so viele Rosen verschenkt wie an keinem anderen Tag im Jahr: Mehr als 100 Millionen! Wer darauf keine Lust hat, könnte nach Pakistan oder Saudi-Arabien umziehen - dort ist der Valentinstag nämlich verboten.