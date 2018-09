17. September 2018, 19:11 Uhr Schlaumeierei Deshalb haben wir so viele feine Falten auf der Innenfläche unserer Hände

Von Nina Himmer

Eigentlich kommen Falten mit dem Alter. Nur die Handinnenflächen sehen schon bei der Geburt aus, als ob sie hundert Jahre auf dem Buckel hätten. Kreuz und quer verlaufen darin dicke Furchen und feine Rillen - je nachdem, ob man die Hände schließt oder streckt. Genau diese Beweglichkeit machen die Falten erst möglich: Sie bilden kleine Knickstellen in der Haut, an denen sie sich dehnen oder zusammenfalten kann. Die meisten Menschen haben drei große Linien und viele kleine in der Handfläche. Dank ihnen können wir unsere Hände mühelos bewegen und eine Faust auch um winzige Dinge schließen. Mit dieser Fähigkeit konnten schon unsere Vorfahren in der Steinzeit Werkzeuge benutzenDie Falten sind also wichtig und können eine ganze Menge. Was nicht dazugehört: etwas über den Menschen aussagen, dem die Hände gehören. Zwar behaupten das viele Wahrsager und machen ein Geschäft aus dem Handlesen. Doch Wissenschaftler sind sich einig, dass das Quatsch ist. Die Linien verraten weder etwas über den Charakter noch über die Zukunft eines Menschen.