Ihre Stimme am Telefon klingt dunkel und weich. Angenehm. Nicht halb so nervig wie die Stimme, mit der sie berühmt wurde, der Stimme von Donald Trump. Dessen irrste Wortbeiträge zur Corona-Epidemie parodiert Sarah Cooper in kurzen Videos genial lippensynchron und schenkt der Welt damit in einer angespannten Zeit wichtige Momente der Heiterkeit.