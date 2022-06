In der Ukraine ist ein Komiker an der Macht, in Russland sind sie im Exil

Von Peter Münch, Tel Aviv

Draußen vor dem VIP-Raum stehen zwei Wächter in Schwarz, die so grimmig schauen, als hätten sie die Show verpasst. Drinnen steht Maxim Galkin, der die Show gerade beendet hat: zwei Stunden und zehn Minuten, mit einem Wasserfall an Witzen und Parodien, umjubelt vom Publikum. Er hält das Handy in der Hand, hat keinen Blick für die Schnittchen und das Obst auf dem langen Tisch, immer noch ist er aufgekratzt. Er empfängt mit einem strahlenden Bühnenlächeln und einem Bekenntnis auf Deutsch: "Ich habe mal Goethe studiert."